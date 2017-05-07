Аббонданца может сменить Капрару на посту главного тренера «Казальмаджоре»

Известный итальянский наставник Марчело Аббонданца в предстоящее межсезонье станет главным тренером итальянского «Казальмаджоре», сообщает Voleybol Extra. 46-летний специалист ранее, начиная с сезона-2013/14, возглавлял турецкий «Фенербахче», а до этого работал в азербайджанском «Телекоме» и ряде итальянских команды.

«Казальмаджоре» начал поиски главного тренера после решения Джовани Капрары взять однолетний перерыв в карьере. «Казальмаджоре» является победителем женской Лиги чемпионов сезона-2015/16.