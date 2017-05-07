Обмочаев: Тетюхин просто красавчик! Он ещё лет десять поиграет

Либеро «Белогорья» Алексей Обмочаев отметил вклад доигровщика Сергея Тетюхина в победу подопечных Геннадия Шипулина над новоуренгойским «ФАКЕЛОМ» со счётом 3:0 в первом матче «Финала шести» мужского чемпионата России в Москве.

«Сергей Тетюхин просто красавчик! Он ещё лет десять поиграет. Если об игре, то третий сет вырвали за счёт воли к победе. Первые две партии мы принимали хорошо, защита, подача были хорошие. В принципе, всё у нас было хорошо», – приводит слова Обмочаева «Спорт Бизнес Online».