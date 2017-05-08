Граса: золотая эра для волейбола только начинается

В Марракеше (Марокко) прошло заседание административного совета Международной федерации волейбола, в состав которого входит вице-президент ЕКВ, глава ВФВ Станислав Шевченко.

Административный совет обсудил ключевые инициативы, направленные на модернизацию волейбола и деятельность федерации. Были заслушаны доклады председателей комиссий FIVB изучен бюджет федерации на 2017-2018 годы.

«Волейбольные соревнования имели фантастический успех на Олимпиаде-2016, однако «золотая эра» для нашего вида спорта только начинается. Мы будем двигаться вперёд, чтобы полностью реализовать потенциал мирового волейбола. В Марокко мы оценили, что происходит, и что надо делать, чтобы идти дальше в выбранном направлении», — цитирует президента FIVB Ари Грасу официальный сайт ВФВ.

