«Зенит» вышел в полуфинал «Финала шести» ЧР по волейболу, обыграв «Газпром-Югра»

Казанский «Зенит» в своём втором матче группового турнира «Финала шести» чемпионата России среди мужских команд Суперлиги в трёх партиях обыграл команду «Газпром-Югра» из Сургута. Подопечные Владимира Алекно в двух матчах группового турнира набрали пять очков и заняли первое место в группе А. Вторым с четырьмя очками финишировал новосибирский «Локомотив». Эти команды 10 мая продолжат борьбу за медали в полуфинале. «Газпром-Югра» в тот же день сыграет за пятое место, дающее право выступить в Кубке вызова.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Финал шести». Группа А. Третий тур

«Газпром-Югра» (Сургут) – «Зенит» (Казань) – 0:3 (17:25, 14:25, 22:25).