Панченко: «Динамо» постарается использовать сильную атаку и блок на клубном ЧМ

9 мая московское «Динамо» начинает выступления на клубном чемпионате мира по волейболу среди женских команд в Кобе (Япония). Соперниками бело-голубых на групповом этапе соревнований будут турецкий «Вакифбанк», японский «Хисамитсу Спрингс» и бразильская «Рексона Сеск».

Накануне старта соревнований была проведена пресс-конференция, на которой тренеры команд поделились ожиданиями от предстоящего турнира. Главный тренер «Динамо» Юрий Панченко рассчитывает, что его подопечные в полной мере используют свои сильные стороны – атаку и блок.

«У «Динамо» очень сильны атака и блок. Мы надеемся, что сможем использовать это в наших интересах на чемпионате мира», — приводит слова Панченко пресс-служба FIVB.

Расписание матчей «Динамо» на групповом этапе клубного чемпионата мира

(время московское)

09 мая, 04:00 «Динамо» (Москва, Россия) — «Вакифбанк» (Стамбул, Турция)

10 мая, 13:00 «Динамо» (Москва, Россия) — «Хисамитсу Спрингс» (Кобе, Япония)

12 мая, 03:30 «Динамо» (Москва, Россия) – «Рексона Сеск» (Рио-де-Жанейро, Бразилия)