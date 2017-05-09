«Динамо» в трёх сетах уступило «Вакифбанку» в первой игре группового этапа ЧМ

В первом матче группового этапа клубного чемпионата мира среди женских команд московское «Динамо» уступило турецкому «Вакифбанку» в трёх сетах (22:25, 19:25, 18:25).
Следующий матч «Динамо» состоится 10 мая, начало — в 13:00 мск. Противником московской команды станет клуб «Хисамитсу Спрингс» (Кобе, Япония). В заключительном матче группового этапа «Динамо» сыграет с «Рексона Сеск» (Рио-де-Жанейро, Бразилия).
Волейбол. Женщины. Чемпионат мира среди клубов. Групповой этап. Первый тур
«Динамо» (Москва, Россия) — «Вакифбанк» (Стамбул, Турция) — 0:3 (22:25, 19:25, 18:25).