«Волеро» в трёх сетах обыграл «Экзачибаши» на клубном чемпионате мира в Японии

В Кобе (Япония) стартовал клубный чемпионат мира среди женских команд. В матче первого тура в группе B швейцарский «Волеро» в трёх сетах обыграл турецкий «Экзачибаши» со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 26:24). Позднее в этой группе состоится матч «НЕК Ред Рокетс» (Япония) — «Волей Нестле Осаску» (Бразилия).

Клубный чемпионат мира. Женщины. Кобе. Группа B

«Волеро» (Швейцария) — «Экзачибаши» (Турция) — 3:0 (25:22, 25:20, 26:24).

Московское «Динамо» на старте турнира проиграло турецкому «Вакифбанку» — 0:3 (22:25, 19:25, 18:25).