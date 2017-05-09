Панченко: «Динамо-Москва» очень много ошибалось в матче с «Вакифбанком»

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Панченко прокомментировал поражение команды от турецкого «Вакифбанка» на старте клубного чемпионата мира в Кобе (Япония) со счётом 0:3 (22:25, 19:25, 18:25). 10 мая российская команда проведёт матч с «Хисамитсу Спрингс» (Япония).

«Это был непростой матч с отличной командой „Вакифбанк“. Сегодня мы допустили очень много ошибок. Нам нужно их исправить и не повторять в завтрашнем матче», — приводит слова Панченко официальный сайт Международной федерации волейбола.