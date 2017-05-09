Ярёменко: участия иностранных клубов в следующем ЧР не предвидится

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко сообщил, что в предстоящем розыгрыше российской Суперлиги не будут участвовать иностранные клубы. В феврале куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола Владислав Фадеев заявлял о проведении предварительных переговоров с «Волеро» и азербайджанскими клубами «Рабита» и «Азеррейл».

«Этот вопрос уже фактически решён, участия иностранных клубов в следующем чемпионате России не предвидится», — приводит слова Ярёменко ТАСС.