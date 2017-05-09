Гидетти: очень доволен настроем «Вакифбанка» на игру с «Динамо»

Главный тренер турецкого «Вакифбанка» Джованни Гидетти поделился впечатлениями после победы над московским «Динамо» в стартовом матче клубного чемпионата мира в Кобе (Япония) со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:18).

«Я очень доволен нашим настроем на этот матч. Во втором сете мы здорово оборонялись. В целом, думаю, мы очень хорошо подавали, принимали и делали отличные передачи. Это длинный турнир, и лёгких соперников здесь нет», — приводит слова Гидетти официальный сайт Международной федерации волейбола.