«Рексона Сеск» победила «Хисамицу Спрингс» на клубном чемпионате мира в Японии

В Кобе (Япония) продолжается клубный чемпионата мира среди женских команд. В заключительном матче игрового дня в группе A японский «Хисамицу Спрингс» в четырёх партиях уступил бразильской «Рексоне Сеск» со счётом 1:3 (16:25, 25:20, 16:25, 21:25).

Клубный чемпионат мира. Женщины. Кобе. Группа A. Первый тур

«Хисамицу Спрингс» (Япония) — «Рексона Сеск» (Бразилия) — 1:3 (16:25, 25:20, 16:25, 21:25).

10 мая японский клуб сыграет с московским «Динамо», а «Рексона Сеск» встретится с турецким «Вакифбанком».