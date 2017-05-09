Кирдар: я очень довольна результатом матча с московским «Динамо»

Капитан турецкого «Вакифбанка» Гёзде Кирдар поделилась впечатлениями после победы над московским «Динамо» в стартовом матче клубного чемпионата мира в Кобе (Япония) со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:18).

«Мы очень хорошо сыграли в этом матче. Игра началась очень рано — в 10 утра, но тем не менее мы смогли одержать победу в трёх партиях. Я очень довольна этим результатом», — приводит слова волейболистки официальный сайт Международной федерации волейбола.

Клубный чемпионат мира в Японии завершится 14 мая.