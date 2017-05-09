Маммадова: начало клубного ЧМ получилось для «Волеро» удачным

Диагональная швейцарского «Волеро» Наталья Маммадова поделилась впечатлениями от победы над турецким «Экзачибаши» со счётом 3:0 в матче первого тура группового этапа клубного чемпионата мира в Кобе (Япония).

«Поздравляю свою команду с победой! Начало клубного чемпионата мира получилось для нас удачным. Мы очень рады, что у нас есть возможность играть с лучшими командами мира», — приводит слова Маммадовой официальный сайт турнира.

Во втором туре «Волеро» сыграет с японским клубом «Ред Рокетс» из Кавасаки.