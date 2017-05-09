Диагональный «Нефтяника» Васильев будет выступать за «Кузбасс»

Кемеровский «Кузбасс» подписал контракт с диагональным Виталием Васильевым, сообщает «Спорт бизнес Online». 27-летний игрок начиная с 2009 года выступал за оренбургский «Нефтяник», а сезон-2013/14 провёл в новокуйбышевской «НОВЕ». В завершающемся сезоне Васильев стал третьим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 423 очка в 25 матчах.

Напомним, что ранее состав кемеровского клуба пополнили доигровщик московского «Динамо» Дмитрий Ильиных и его коллега по амплуа Ярослав Подлесных из «Белогорья».