«НОВА» продлила контракты с Буселом и Макаренко

Новокуйбышевская «НОВА» объявила о продлении контрактов с центральным блокирующим Сергеем Буселом и доигровщиком Дмитирем Макаренко, сообщается в официальной группе клуба в сети «ВКонтакте».

27-летний белорусский легионер Бусел перешёл в клуб из Самарской области перед сезоном-2015/16, а до этого выступал за пермское «Прикамье» и минский «Строитель».

32-летний Макаренко также выступает за «НОВУ» с сезона-2015/16, ранее играл за «Динамо» из Ленинградской области.

«НОВА» также продлила контракты с блокирующим Владимиром Съёмщиковым и либеро Алексеем Липезиным.