«Экзачибаши» добыл первую победу на клубном ЧМ, обыграв «Волей Нестле Осаску»

В Кобе (Япония) продолжается клубный чемпионат мира среди женских команд. В матче второго тура в группе B турецкий «Экзачибаши» со счётом 3:1 (25:21, 20:25, 25:16, 25:13) обыграл бразильский «Волей Нестле Осаску», добыв свою первую победу на турнире. Позднее в этой группе состоится матч «Волеро» (Швейцария) — «НЕК Ред Рокетс» (Япония).

Клубный чемпионат мира. Женщины. Кобе. Группа B

«Экзачибаши» (Турция) - «Волей Нестле Осаску» (Бразилия) — 3:1 (25:21, 20:25, 25:16, 25:13).

Добавим, что в группе А выступает представитель России — московское «Динамо», которое в первом туре проиграло турецкому «Вакифбанку» в трёх сетах (22:25, 19:25, 18:25).