«Вакифбанк» одержал вторую победу на клубном чемпионате мира в Японии

Турецкий «Вакифбанк» добыл вторую победу на групповом этапе клубного чемпионата мира среди женских команд, который проходит в Кобе (Япония). В матче второго тура турецкий клуб обыграл бразильский «Рексона Сеск» со счётом 3:1 (25:17, 25:15, 20:25, 25:15).

«Вакифбанк» набрал 6 очков и стал единоличным лидером квартета А, у «Рексона Сеск» осталось 3 очка.

Позднее в этой группе состоится матч «Динамо» (Москва, Россия) - «Хисамитсу Спрингс» (Кобе, Япония).

Клубный чемпионат мира. Женщины. Кобе. Группа А

Второй тур

«Вакифбанк» (Стамбул, Турция) — «Рексона Сеск» (Рио-де-Жанейро, Бразилия) — 3:1 (25:17, 25:15, 20:25, 25:15).