Шатунова: папа сказал, что я должна своё имя зарабатывать сама

Волейболистка «Ленинградки» Валерия Шатунова призналась, что, начиная заниматься этим видом спорта, переживала из-за того, что к ней будет обращено особое внимание из-за достижений отца. Олег Шатунов — чемпион Европы (1991), обладатель Кубка мира (1991), двукратный чемпион России (1992, 1992/93).

«Когда я только начала заниматься волейболом, очень переживала по этому поводу. Но папа сказал, что я должна своё имя зарабатывать сама. Да, фамилия есть, но нужно строить свою жизнь самостоятельно. Сейчас я к этому отношусь спокойно, но многие, у кого родители известные спортсмены, поймут: ты всё равно не хочешь посрамить фамилию. И нужно доказать, что и сам тоже неплох.

Когда раньше играла в Питере, папа ходил на каждый матч, и затем мы разбирали каждую ошибку. С возрастом понимаешь, какой дурочкой в детстве была – обижалась, что он так резко критиковал, делал замечания. А со временем, когда уезжала играть в Омск, в Череповец, мне этого уже очень не хватало. Он ведь всегда желал мне только хорошее. Поэтому сейчас дорожу каждым его советом", — цитирует Шатунову официальный сайт клуба.