Вопрос включения клуба из Санкт-Петербурга в Суперлигу могут рассмотреть 24 мая

Всероссийская федерация волейбола может рассмотреть возможность включения клуба из Санкт-Петербурга в состав участников мужской Суперлиги-2017/18 на совещании команд 24 мая, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Ранее появилась информация, что в Санкт-Петербурге будет создан новый клуб — «Зенит», и он станет участником Суперлиги.

«ВФВ не будет рассматривать вопрос возможного появления нового клуба из Санкт-Петербурга в мужской Суперлиге до совещания команд 24 мая. В Санкт-Петербурге, действительно, у некоторых больших руководителей есть желание возродить большой волейбол в городе. Если эта информация подтвердится к 24 мая, то этот вопрос может быть поднят на совещании команд мужской Суперлиги. Попасть новому клубу сразу в Суперлигу проблематично. Должна быть какая-то вакансия или определённые обстоятельства. На данный момент никто из действующих клубов мужской Суперлиги не изъявлял желание покинуть состав участников по собственному желанию», — сообщил источник.