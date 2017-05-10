Женская сборная Казахстана сыграет в Кубке Ельцина—2017

Женская сборная Казахстана подтвердила своё участие в Кубке Ельцина 2017 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области. Ранее стало известно, что на турнире сыграют команды России, Турции, Болгарии и Сербии.

15-й розыгрыш турнира пройдёт в Екатеринбурге с 26 по 30 июня. В 2016 году победителем Кубка Ельцина стала сборная Швейцарии, которая была представлена сильнейшим клубом страны — «Волеро».

Согласно регламенту турнира, победитель будет определён по итогам круговой системы.