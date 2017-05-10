Панченко: «Динамо» сыграло с «Хисамицу» на клубном ЧМ лучше, чем с «Вакифбанком»

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Панченко поделился впечатлениями от победы своей команды над японским «Хисамицу Спрингс» со счётом 3:0 во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира в Кобе.

«Сегодня мы играли лучше. Девочки допустили несколько ошибок, но смогли это преодолеть. Всегда интересно играть с японскими командами, потому что они блестяще действуют в защите и здорово оснащены технически.

Теперь нам предстоит сыграть с «Рексоной», и это будет тяжёлый матч. Их игроки находятся в лучших условиях, так что мы постараемся внести некоторые коррективы", — приводит слова Панченко официальный сайт турнира.