Ветрова: «Динамо» смогло наладить подачу после матча с «Вакифбанком»

Капитан московского «Динамо» Вера Ветрова прокомментировала первую победу команды на клубном чемпионате мира в Кобе (Япония). Подопечные Юрия Панченко во втором туре группового этапа обыграли японский клуб «Хисамицу Спрингс» со счётом 3:0 (25:9, 25:19, 25:20).
“Мы очень рады победе. Мы смогли наладить игру на подаче после матча с «Вакифбанком”, — приводит слова Ветровой официальный сайт Международной федерации волейбола.
12 мая «Динамо» сыграет с бразильским клубом «Рексона Сеск». «Вакифбанк» встретится с «Хисамицу Спрингс».