«Локомотив» подписал контракт с Грозером и продлил соглашение с Павловым

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов подтвердил, что его клуб подписал контракт с немецким диагональным Георгом Грозером.

«Да, я могу сказать, что это уже свершившийся факт – подписали контракт с Грозером. Но очень хочу отметить, что Николай Павлов подписал контракт с командой и остаётся в составе. А то уже пошли слухи, что мы меняем Колю. Но это не так – он с нами, он наш капитан», – приводит слова Константинова «Спорт бизнес Online».

В сезоне-2016/17 Грозер играл за «Шанхай», с которым победил в чемпионате Китая. В России Грозер известен по выступлению в 2012-2015 годах за белгородское «Белогорье», в составе которого он выиграл чемпионат и Кубок России, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира.