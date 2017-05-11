Константинов: новосибирский «Локомотив» выдал отличный сезон

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов поделился эмоциями от завоевания своей командой бронзовых наград мужского чемпионата России.

«Мы выдали отличный сезон. Для нашей команды это очень хороший результат. И это то, к чему мы стремились весь год – быть призёрами чемпионата, и надеялись на Лигу чемпионов. Я очень рад за команду и за ребят. Думаю, что показали не только отличный результат, но и я видел, как растут и развиваются некоторые игроки. Отметить можно только всю команду, а не кого-то персонально», — приводит слова Константинова официальный сайт «Локомотива».