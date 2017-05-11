Косарев: странно, что команда такого уровня, как «Белогорье», так бросила играть

Старший тренер «Белогорья» Александр Косарев прокомментировал поражение своих подопечных от «Локомотива» со счётом 0:3 в матче за бронзу чемпионата России по волейболу.

«В первой партии мы не смогли навязать борьбу, а вот во второй у нас это получилось лучше. Мы выигрывали, но не смогли удержать преимущество, получили 0-2, и в третьей партии команда уже почему-то встала и перестала играть. Это странно, но будем делать выводы. Будем общаться с командой и разбираться. Второй сет был более переломным, и если бы мы его выиграли, то уже была бы более равная борьба. Команде такого уровня так бросать игру… Для меня это странно», — приводит слова Косарева официальный сайт «Локомотива».