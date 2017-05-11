Казанский «Зенит» разгромил московское «Динамо» в финале мужской Суперлиги

Казанский «Зенит» в решающем матче «Финала шести» мужского чемпионата России в Москве переиграл столичное «Динамо» со счётом 3:0. Команда из Татарстана стала сильнейшей в России в девятый раз в своей истории и в четвёртый кряду.

Ранее в матче за третье место новосибирский «Локомотив» оказался сильнее «Белогорья» в трёх партиях. В «Финале шести» также принимали участие новоуренгойский «ФАКЕЛ» и сургутский «Газпром-Югра».

Мужчины. Чемпионат России. Суперлига

«Финал шести». Финал, Москва

«Зенит» (Казань) — «Динамо» (Москва) - 3:0 (25:20, 25:17, 25:16).