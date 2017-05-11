Алекно: пока у «Зенита» есть возможность побеждать, мы не устаем это делать

Главный тренер «Зенита-Казань» Владимир Алекно прокомментировал победу своей команды над московским «Динамо» со счётом 3:0 в финале чемпионата России по волейболу.

«Прекрасно отдаю себе отчёт, что у любой серии побед есть начало и конец. Но пока у «Зенита» есть возможность побеждать, мы не устаем это делать. Хотя это непросто, потому что любой результат, кроме первого места, расценивается как провал. Я горжусь республикой, где живу и работаю, горжусь своими ребятами. Сегодня они, наверное, больше радовались тому, что сезон завершён, чем очередному титулу, потому что сезон получился длинным и тяжёлым. Лёгких побед не бывает, но в Москве мы отработали как положено.

Непростой турнир, особенно после «Финала четырёх» Лиги чемпионов. Но мы выдержали. Прежде всего хочу отметить командный дух команды. С тем же «Локомотивом» «горели» 0:2, могли споткнуться, но проявили характер», — приводит слова Алекно «Спорт Бизнес Online».