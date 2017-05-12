Московское «Динамо» проиграло «Рексоне Сеск» на клубном чемпионате мира

Московское «Динамо» в матче третьего тура в группе A в четырёх партиях уступило бразильскому клубу «Рексона Сеск» со счётом 1:3 (23:25, 25:23, 23:25, 23:25). Для российской команды это поражение стало вторым на турнире, бразильский коллектив одержал вторую победу.

Клубный чемпионат мира. Женщины. Кобе. Группа A. Третий тур

«Динамо» (Москва, Россия) — «Рексона Сеск» (Рио-де-Жанейро, Бразилия) — 1:3 (23:25, 25:23, 23:25, 23:25).

«Динамо» располагается на третьей позиции в квартете А. В последнем матче группы между собой играют «Вакифбанк» и «Хисамицу Спрингс».