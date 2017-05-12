«Волеро» одержал третью победу на групповом этапе клубного чемпионата мира

В Кобе (Япония) продолжается клубный чемпионат мира среди женских команд. В матче третьего тура в группе B швейцарский «Волеро» в трёх сетах обыграл бразильский «Волей Нестле Осаску» со счётом 3:0 (27:25, 25:22, 25:18). Подопечные Зорана Терзича одержали третью победу кряду и вышли в полуфинал с первого места. Бразильская команда потерпела второе поражение и занимает третье место в группе.

Клубный чемпионат мира. Женщины. Группа B. Третий тур

«Волеро» (Швейцария) — «Волей Нестле Осаску» — 3:0 (27:25, 25:22, 25:18).

Во втором матче игрового дня в этой группе встретятся турецкий «Экзачибаши» и японский «НЕК Ред Рокетс».