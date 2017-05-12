Панченко: «Динамо» допустило слишком много ошибок в матче с «Рексоной Сеск»

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Панченко прокомментировал поражение от бразильского клуба «Рексона Сеск» в матче третьего тура группового этапа клубного чемпионата мира в Кобе (Япония) со счётом 1:3 (23:25, 25:23, 23:25, 23:25). Российская команда не смогла выйти в полуфинал и сыграет в турнире за пятое-восьмое места.

«Мы допустили слишком много ошибок. Наш блок сработал не очень хорошо. Очень жаль, что мы сегодня проиграли», — приводит слова Панченко официальный сайт Международной федерации волейбола.