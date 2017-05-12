«Вакифбанк» победил «Хисамицу Спрингс» на клубном чемпионате мира в Японии

В Кобе (Япония) продолжается клубный чемпионат мира среди женских команд. В заключительном матче группового этапа местный «Хисамицу Спрингс» уступил турецкому «Вакифбанку» со счётом 0:3 (17:25, 21:25, 22:25). Для японской команды это поражение стало третьим кряду. Турецкая команда прошла групповой этап без поражений.

Клубный чемпионат мира. Женщины. Кобе. Группа A. Третий тур

«Хисамицу Спрингс» (Япония) — «Вакифбанк» (Турция) — 0:3 (17:25, 21:25, 22:25).

«Вакифбанк» в полуфинале сыграет с другим турецким клубом — «Экзачибаши». «Хисамицу Спрингс» примет участие в турнире за пятое-восьмое места.