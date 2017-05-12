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Минниханов вручил «Зениту» и «Динамо-Казань» сертификаты на 5 млн рублей

12 мая 2017, пятница. 14:07. Волейбол

12 мая президент Татарстана Рустам Минниханов чествовал волейболистов казанского «Зенита» и женскую команду «Динамо». Глава республики вручил клубам сертификаты на 5 млн рублей на улучшение инфраструктуры. «Зенит» в прошедшем сезоне выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России, а также Лигу чемпионов. «Динамо» стало серебряным призёром чемпионата России и выиграло Кубок ЕКВ.

«Приятно вновь встретиться с вами по случаю побед в российских и международных турнирах. Вчера имел возможность посмотреть финальный матч «Зенита» с московским «Динамо». Вы показали красивую игру и вновь доказали, что вы — лучшие. Четыре выигранных турнира за сезон – Лига чемпионов, чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны – большое достижение. Хочу отметить работу тренерского штаба, а также сказать спасибо Алексею Миллеру за поддержку нашей мужской команды.

Женская команда «Динамо-Казань» в этом сезоне выиграла Кубок ЕКВ и серебро чемпионата России. Считаю, что выступили достойно. Всегда быть первыми тяжело, но потенциал команды виден. Также хочу поблагодарить спонсоров команды, которых Асгат Сафаров ищет и находит", – цитирует Минниханова «Спорт Бизнес Online”.

Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
ЖВК Динамо Казань МВК Зенит-Казань Алексей Миллер Рустам Минниханов
Новости. Волейбол
12 мая 2017, пятница
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