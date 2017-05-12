Ветрова: мы очень расстроены результатом матча с «Рексоной Сеск»

Капитан сборной России Вера Ветрова прокомментировала поражение от бразильского клуба «Рексона Сеск» в матче третьего тура группового этапа клубного чемпионата мира в Кобе (Япония) со счётом 1:3 (23:25, 25:23, 23:25, 23:25). Российская команда не смогла выйти в полуфинал и сыграет в турнире за пятое-восьмое места. 13 мая «Динамо» сразится с японским клубом «НЕК Ред Рокетс».

«Мы очень расстроены результатом. Мы были близки к победе, но допустили слишком много ошибок», — приводит слова Ветровой официальный сайт Международной федерации волейбола.