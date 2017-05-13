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Московское «Динамо» победило «НЕК Ред Рокетс» и сыграет в матче за 5-е место ЧМ

13 мая 2017, суббота. 06:35. Волейбол

Московское «Динамо» в матче классификационного раунда за 5-8 места в четырёх партиях переиграло японский клуб «НЕК Ред Рокетс» со счётом 3:1 (25:15, 22:25, 25:15, 25:18). В игре за 5-е место россиянки встретятся с победителем пары «Соллис Осаско» (Бразилия) — «Хисамицу Спрингс» (Япония).

Клубный чемпионат мира. Женщины. Кобе. Турнир за 5-8 места. Классификационный раунд

«Динамо» (Москва, Россия) — «НЕК Ред Рокетс» (Токио, Япония) — 3:1 (25:15, 22:25, 25:15, 25:18).

Матч за 5-6 места состоится 14 мая, начало — в 06:10 мск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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