Московское «Динамо» победило «НЕК Ред Рокетс» и сыграет в матче за 5-е место ЧМ

Московское «Динамо» в матче классификационного раунда за 5-8 места в четырёх партиях переиграло японский клуб «НЕК Ред Рокетс» со счётом 3:1 (25:15, 22:25, 25:15, 25:18). В игре за 5-е место россиянки встретятся с победителем пары «Соллис Осаско» (Бразилия) — «Хисамицу Спрингс» (Япония).
Клубный чемпионат мира. Женщины. Кобе. Турнир за 5-8 места. Классификационный раунд
«Динамо» (Москва, Россия) — «НЕК Ред Рокетс» (Токио, Япония) — 3:1 (25:15, 22:25, 25:15, 25:18).
Матч за 5-6 места состоится 14 мая, начало — в 06:10 мск.