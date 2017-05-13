«Зенит» продлил контракт с Михайловым

Казанский «Зенит» объявил о продлении контракта с диагональным Максимом Михайловым до конца сезона- 2017/18. 29-летний волейболист выступает за команду Владимира Алекно с 2010 года. За это время он провёл 343 матча, четырежды выиграл Лигу чемпионов, шесть раз — чемпионат России, трижды — Кубок и пять раз Суперкубок России, сообщает официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне олимпийский чемпион стал лучшим бомбардиром «Зенита» в Лиге чемпионов и чемпионате России, по итогам обоих турниров, получив приз самому ценному игроку.

Ранее контракты с «Зенитом» продлили Мэтью Андерсон, Артём Вольвич, Алексей Вербов и Валентин Кротков.