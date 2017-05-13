Кога: мы смогли выиграть у «Динамо» один сет, это позитивный момент

Волейболистка японского клуба «НЕК Ред Рокетс» Сарина Кога прокомментировала поражение от московского «Динамо» в турнире за пятое-восьмое места на клубном чемпионате мира в Кобе со счётом 1:3 (15:25, 25:22, 15:25, 18:25).

«Эта игра придаст нашей команды уверенности. Вчера, после того, как мы набрали 20 очков, мы позволили соперницам выйти вперёд и взять партию. Сегодня же ситуация изменилась. Мы смогли выиграть сет, это позитивный момент», — приводит слова Коги официальный сайт Международной федерации волейбола.