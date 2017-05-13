Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Константинов: некоторые руководители в РФ путают волейбольный рынок с птичьим

13 мая 2017, суббота. 18:41. Волейбол

Болгарский специалист Пламен Константинов, подписавший после завоевания бронзовых медалей чемпионата России новый двухлетний контракт с новосибирским «Локомотивом», прокомментировал высказывание главного тренера «Газпрома-Югра» Рафаэля Хабибуллина, назвавшего его «цыганом-конокрадом».

«Я работал с Рафаэлем Хабибуллиным. Он имеет хорошее чувство юмора, я тоже. Я принимаю с улыбкой его слова. Раздор произошёл из-за перехода Алексея Родичева в Новосибирск, но ему придётся пережить это. Ошибка некоторых руководителей в России в том, что они путают волейбольный рынок с птичьим. Он говорил об украденном коне. Но волейбол — не рынок животных, где ты купил лошадь и она навсегда твоя», — приводит слова Константинова btvnovinite.bg.

Хабибуллин: не хотел сидеть на пресс-конференции рядом с цыганом-конокрадом
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ВК Локомотив Новосибирск МВК Газпром-Югра
Новости. Волейбол
13 мая 2017, суббота
18:41 Константинов: некоторые руководители в РФ путают волейбольный рынок с птичьим
17:46 Кобзарь может перейти из «Зенита» в «Кузбасс»
16:41 Капитан «НЕК Ред Рокетс»: в матче с «Динамо» мы показали свой сильный дух
16:37 Кога: мы смогли выиграть у «Динамо» один сет, это позитивный момент
15:52 «Зенит» продлил контракт с Михайловым
15:04 «Динамо» сыграет с «Волей Нестле Осаску» в матче за пятое место на клубном ЧМ
14:06 Ямада: матч с «Динамо» стал лучшим для «НЕК Ред Рокетс» на клубном ЧМ
13:15 Бывший либеро «Зенита» Салпаров пополнит состав «Нефтохимика 2010»
12:06 «Волеро» уступил «Рексоне Сеск» в полуфинале клубного чемпионата мира в Японии
11:17 Ветрова: «Динамо» не выполнило задачу на клубном ЧМ, но победе над «НЕК» мы рады
10:12 Панченко: сегодня у меня была возможность дать поиграть всем волейболисткам
09:20 «Вакифбанк» стал первым финалистом клубного чемпионата мира
06:35 Московское «Динамо» победило «НЕК Ред Рокетс» и сыграет в матче за 5-е место ЧМ
00:20 Диагональный Тюрин вернулся в «ФАКЕЛ» из «Динамо-ЛО»
12 мая 2017, пятница
23:30 Дивиш: считаю, что за все эти годы «Локомотив» заслужил эту медаль
22:07 Михайлов: когда в такой команде играешь, нельзя говорить, что ты MVP
21:42 Официальный канал «Зенита» представил обзор финального матча с «Динамо» в ЧР
20:28 На этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве примут участие сильнейшие
19:31 Алекно: жить, работать и играть без права на ошибку не так просто
18:48 Бутько: сезон для «Зенита» получился удивительным
17:56 Старцева: ЧР казанскому «Динамо» дожать не удалось, но два Кубка — тоже неплохо
16:10 Гилязутдинов: волейбольная инфраструктура в Татарстане уникальна
15:37 Алекно — игрокам «Зенита»: знаю, у кого из вас что болит, но вы большие молодцы
15:06 Ветрова: мы очень расстроены результатом матча с «Рексоной Сеск»
14:20 Леон: в матче с «Динамо» я напомнил себе, что пришёл в «Зенит» за медалями
14:07 Минниханов вручил «Зениту» и «Динамо-Казань» сертификаты на 5 млн рублей
13:47 «Вакифбанк» победил «Хисамицу Спрингс» на клубном чемпионате мира в Японии
13:26 Гуцалюк: победный блок будет мне сниться как минимум до следующего сезона
12:26 Панченко: «Динамо» допустило слишком много ошибок в матче с «Рексоной Сеск»
11:14 Бутько: «Динамо» после первого сета надломилось
10:27 «Экзачибаши» сыграет с «Вакифбанком» в полуфинале клубного чемпионата мира
10:21 Вербов: все говорят, что у «Зенита» был лёгкий сезон, но это только кажется
09:39 Тетюхин: решение о своём будущем на 97,8% буду принимать только я
09:32 «Волеро» одержал третью победу на групповом этапе клубного чемпионата мира
08:00 Как «Зенит-Казань» праздновал девятикратное чемпионство России – в фоторепортаже
06:16 Московское «Динамо» проиграло «Рексоне Сеск» на клубном чемпионате мира
00:03 Маричев продолжит работать с московским «Динамо»
11 мая 2017, четверг
22:52 Алекно: пока у «Зенита» есть возможность побеждать, мы не устаем это делать
22:41 Михайлов признан MVP «Финала шести» чемпионата России по волейболу
21:25 Казанский «Зенит» разгромил московское «Динамо» в финале мужской Суперлиги
21:02 Косарев: странно, что команда такого уровня, как «Белогорье», так бросила играть
19:55 Константинов: новосибирский «Локомотив» выдал отличный сезон
19:19 «Локомотив» подписал контракт с Грозером и продлил соглашение с Павловым
17:46 Новосибирский «Локомотив» во второй раз в истории стал призёром мужского ЧР
16:39 Источник: новосибирский «Локомотив» подпишет контракт с Грозером
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто станет чемпионом России - 2017?
«Белогорье»
38 (8%)
«Газпром-Югра»
7 (2%)
«Динамо»
70 (15%)
«Зенит-Казань»
308 (68%)
«Локомотив»
25 (6%)
«ФАКЕЛ»
7 (2%)
Проголосовало: 455
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+