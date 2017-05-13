Константинов: некоторые руководители в РФ путают волейбольный рынок с птичьим

Болгарский специалист Пламен Константинов, подписавший после завоевания бронзовых медалей чемпионата России новый двухлетний контракт с новосибирским «Локомотивом», прокомментировал высказывание главного тренера «Газпрома-Югра» Рафаэля Хабибуллина, назвавшего его «цыганом-конокрадом».

«Я работал с Рафаэлем Хабибуллиным. Он имеет хорошее чувство юмора, я тоже. Я принимаю с улыбкой его слова. Раздор произошёл из-за перехода Алексея Родичева в Новосибирск, но ему придётся пережить это. Ошибка некоторых руководителей в России в том, что они путают волейбольный рынок с птичьим. Он говорил об украденном коне. Но волейбол — не рынок животных, где ты купил лошадь и она навсегда твоя», — приводит слова Константинова btvnovinite.bg.