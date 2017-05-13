Клюка: на отдых 2,5 дня, а затем – на сборы с национальной командой

Доигровщик «ФАКЕЛА» Егор Клюка поделился впечатлениями от завершившегося клубного сезона, в котором новоуренгойцам удалось завоевать Кубок Вызова и занять 5-е место в чемпионате России.

«Результатом «Финала шести» чемпионата страны я не очень доволен. Хотя, надо сказать, смотрелись мы неплохо, хорошо играли, для конца сезона это показательно – обычно к завершению чемпионата всё дается очень тяжело, а у нас многое получалось. Да, отчасти это связано и с приходом в клуб нового тренера Камилло Плачи. Каждый специалист вносит что-то свое, Камилло привнес европейский подход, и это немного разнообразило тренировочный процесс и моменты подготовки.

Этот сезон оказался очень тяжелым для меня, пожалуй, самым тяжелым в карьере. Очень много нервов и моральных сил я оставил на Олимпиаде в Рио. А потом усталость только накапливалась, и всё тяжелее и тяжелее становилось играть. Сейчас на финальные матчи мне приходилось настраиваться особенно тщательно, потому что сил почти не оставалось. Но при поддержке родных, близких и своей команды я справился.

На самом деле время летит так быстро: казалось, что я только начинал предыдущий сезон, а вот уже и этот подошел к концу. Конечно, все победы можно считать ключевыми, но первое – это, конечно, добытый Кубок Вызова. Еще – победа над «Белогорьем» в начале сезона. Это единственная команда из первой шестерки, которую мы не побеждали до этого два года. И казанский «Зенит» мы обыгрывали, и московское «Динамо» дважды побеждали, а вот белгородцы не давали нам себя обыграть до этого сезона. Так что эта победа — тоже значимое событие для меня.

Сколько времени на отдых? Два с половиной дня. А затем – на сборы с национальной командой. Уже очень давно у меня не было полноценного отдыха, но в этом есть и плюс – не каждому выпадает возможность выступить за сборную своей страны, у меня такой шанс есть. Да, тяжело, но по-другому в спорте не бывает», — приводит слова Клюки пресс-служба «ФАКЕЛА».