Самойлова: надо, чтобы каждый игрок делал на площадке максимум того, что умеет

Волейболистка «Ленинградки» Мария Самойлова подвела итоги сезона, который впервые провела в клубе из Санкт-Петербурга.

«Про этот сезон я могу сказать так: «Всё когда-то бывает в первый раз». В моей карьере был только один клуб, в котором я играла не один сезон, поэтому смена коллектива стала для меня привычной. Да и очень многих девчонок знала давно, еще до Питера. Хотя что-то все-таки было для меня в новинку. «Ленинградке» удалось меня удивить.

Из всех матчей могу отметить встречу в Нижнем Тагиле, когда команда действительно сплотилась. Огорчила, конечно же, игра с «Сахалином». Можно вспомнить каждый розыгрыш и разобрать его на позитивные и негативные моменты. Но в этом будет не так много смысла. Надо просто стремиться к тому, чтобы на площадке не было негативных моментов, скажем, единая какая-то система, к которой стремится команда, чтоб каждый игрок, выходя с площадки, понимал, что сегодня он сделал максимум из того, что умеет»,- приводит слова Самойловой пресс-служба клуба.