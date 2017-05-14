Московское «Динамо» обыграло «Волей Нестле Осаску» и заняло 5-е место на ЧМ

Московское «Динамо» в финальном поединке турнира за пятое-восьмое места на клубном чемпионате мира в Кобе обыграло бразильский клуб «Волей Нестле Осаску» в четырёх партиях со счётом 3:1 (22:25, 25:19, 27:25, 25:18). Таким образом, российский клуб завершил турнир на пятом месте.

Клубный чемпионат мира. Женщины. Кобе. Матч за пятое-шестое места

«Динамо» (Россия) — «Волей Нестле Осаску» (Бразилия) — 3:1 (22:25, 25:19, 27:25, 25:18).

Сегодня, 14 мая, во встрече за седьмое-восьмое места «Хисамицу Спрингс» сразится с другим японским клубом — «НЕК Ред Рокетс».