«Волеро» стал бронзовым призёром клубного чемпионата мира в Японии

В Кобе (Япония) продолжается клубный чемпионат мира среди женских команд. В матче за третье место турецкий «Экзачибаши» уступил швейцарскому «Волеро» со счётом 2:3 (22:25, 15:25, 25:22, 25:23, 12:15). Российская доигровщица «Экзачибаши» Татьяна Кошелева набрала 14 очков. В финале встретятся турецкий «Вакифбанк» и бразильский клуб «Рексона Сеск».
Клубный чемпионат мира. Женщины. Кобе. Матч за третье место
«Экзачибаши» (Турция) — «Волеро» (Швейцария) — 2:3 (22:25, 15:25, 25:22, 25:23, 12:15).
Московское «Динамо» заняло пятое место.