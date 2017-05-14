Панченко: мы рады, что завершили клубный чемпионат мира победой

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Панченко поделился впечатлениями после победы над бразильским клубом «Волей Нестле Осаску» в матче за пятое место на клубном чемпионате мира в Кобе со счётом 3:1 (22:25, 25:19, 27:25, 25:18).

«Мы очень рады, что завершили турнир победой. Наши сегодняшние соперницы обладают хорошей техникой и двигаются очень организованно», — приводит слова Панченко официальный сайт Международной федерации волейбола.

В финале встретятся турецкий «Вакифбанк» и бразильская «Рексона-Сеск».