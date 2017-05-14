Ветрова: пятое место отличается от нашей первоначальной цели, но мы рады победе

Капитан московского «Динамо» Вера Ветрова поделилась впечатлениями после победы над бразильским клубом «Волей Нестле Осаску» в матче за пятое место на клубном чемпионате мира в Кобе со счётом 3:1 (22:25, 25:19, 27:25, 25:18).

«Мы очень довольны результатом. Мы сумели завершить турнир позитивно. Пятое место отличается от нашей первоначальной цели, но мы рады победе», — приводит слова Ветровой официальный сайт Международной федерации волейбола.

В финале встретятся турецкий «Вакифбанк» и бразильская «Рексона-Сеск».