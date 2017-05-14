Де ла Крус: приятно было завершить клубный чемпионат мира победой

Волейболистка московского «Динамо» Бетания де ла Крус прокомментировала победу над бразильским клубом «Волей Нестле Осаску» в матче за пятое место на клубном чемпионате мира в Кобе со счётом 3:1 (22:25, 25:19, 27:25, 25:18).

«Бразильские команды очень сильны. Их игроки всегда сражаются до конца. Несмотря на то что мы закончили турнир на пятом месте, приятно было завершить соревнования победой», — приводит слова представительницы Доминиканской Республики официальный сайт Международной федерации волейбола.