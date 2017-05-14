Турецкие СМИ отправляют поляка Курека в «Зираат Банкасы»

28-летний польский волейболист, доигровщик «Скры» и сборной Польши Бартош Курек может продолжить карьеру в Турции, сообщает польский портал Sportowe Fakty со ссылкой на турецкие СМИ. В услугах чемпиона Европы 2009 года заинтересована команда «Зираат Банкасы», куда также переходит доигровщик клуба «ЗАКСА» и сборной Польши Давид Канарский. Курек косвенно подтвердил информацию польским журналистам, сказав, что не продлевал контракт со «Скрой». Однако в сообщении турецких СМИ есть некая неточность, считают в Польше. Дело в том, что в Турции действует лимит на двух легионеров, при этом также известно, что к подписанию контракта с «Зираат Банкасы» близок Фабьян Джизга из «Ресовии».