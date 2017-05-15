Резенде: «Вакифбанк» лучше действовал в ключевых моментах финала клубного ЧМ

Главный тренер бразильского клуба «Рексона-Сеск» Бернардо Резенде прокомментировал поражение от турецкого «Вакифбанка» в финале клубного чемпионата мира в Кобе (Япония) со счётом 0:3 (19:25, 21:25, 21:25).

«Соперницы оказывали на нас давление на подаче. Мы никак не могли с этим справиться. По ходу встречи в нашей игре случались взлёты и падения, а «Вакифбанк» лучше действовал в ключевых моментах. Соперницы победили заслуженно», — приводит слова Резенде официальный сайт Международной федерации волейбола.