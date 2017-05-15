Кирдар: я горжусь тем, что являюсь капитаном «Вакифбанка»

Волейболистка турецкого «Вакифбанка» Гёзде Кирдар поделилась эмоциями после победы на клубном чемпионате мира в Кобе (Япония). В финале действующий победитель европейской Лиги чемпионов обыграл бразильскую «Рексону-Сеск» со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:21).

«Я невероятно горжусь командой, потому что мы стабильно играли на этом турнире. За весь клубный чемпионат мы проиграли лишь два сета. Я горжусь тем, что являюсь капитаном этой команды», — приводит слова Кирдар официальный сайт Международной федерации волейбола.