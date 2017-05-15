Кошелева ищет варианты продолжения карьеры на следующий сезон

Самый ценный игрок двух последних чемпионатов Европы по волейболу среди женских команд россиянка Татьяна Кошелева завершившийся сезон провела в турецком «Экзачибаши». Прошлым летом самый богатый женский волейбольный клуб мира собирал звёздную команду под завоевание титулов, но получилось только в самом начале. В октябре 2016 года стамбульская команда выиграла клубный чемпионат мира в Маниле, а Кошелева стала главной героиней финала. На следующем мундиале, который на днях завершился в Кобе, Кошелева, которую тренер «Экзачибаши» Массимо Барболини усадил в запас с начала весны, практически не играла. В итоге турецкий клуб остался за чертой призёров.

И это не единственная неудача «Экзачибаши» в сезоне. В полуфинале Лиги чемпионов клуб проиграл «Вакифбанку». В национальном чемпионате стал четвёртым. Не достался команде Кошелевой и Кубок Турции.

Прошлым летом Кошелева заключила контракт с «Экзачибаши» только на год. И теперь после неудачного для клуба сезона ищет варианты продолжения карьеры: от Китая и Японии до возвращения в Россию или переезда в Италию.