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Константинов: в России всё прекрасно, только стареешь быстрее

16 мая 2017, вторник. 00:30. Волейбол

Новосибирский «Локомотив» под руководством болгарского специалиста Пламена Константинова завоевал бронзовые медали чемпионата России, которые гарантировали «железнодорожникам» участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

«Мы сделали большой шаг по сравнению с прошлым годом, когда мы стали шестыми. Теперь нам предстоит участвовать в сильнейшем европейском клубном турнире. Бюджет на трансферы будет увеличен в связи с высокой конкуренцией в Лиге чемпионов. Будут новые лица, но о суперкоманде рано говорить, хотя, конечно же, состав будет серьёзно укреплён. В России и Европе только одна суперкоманда – казанский «Зенит», и все стремятся достичь подобного уровня», — приводит слова Константинова Bgonair.bg.

Болгарские журналисты спросили главного тренера национальной сборной Болгарии о том, как ему живётся в России.

«Прекрасно, но старею быстрее. Зима была холодная с температурами 30-40 градусов ниже нуля. Стареешь на год за шесть месяцев, то есть вполовину», — пошутил Константинов, которому в июне исполнится 44 года.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
МВК Локомотив Новосибирск
Новости. Волейбол
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