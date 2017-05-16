Власов: после травмы у меня почему-то не ладится с атакой

Центральный блокирующий новоуренгойского «ФАКЕЛА» Илья Власов подвёл итоги выступления команды в завершившемся сезоне и оценил собственную игру после травмы. В Суперлиге подопечные Камилло Плачи заняли пятое место.

«Конечно, я рассчитывал, что мы сумеем занять в чемпионате России более высокое место, надеялся, что поборемся в финале с одним из лидеров. Но нам немного не хватило. В целом я доволен игрой команды: в матче за выход в полуфинал с московским «Динамо» мы доказали, прежде всего самим себе, что можем показывать высокий уровень игры. А вот собственной игрой не доволен.

Блок – это только одна из составляющих волейбола. Я не выполнил нормативов для центрального блокирующего. После травмы, после почти двух месяцев перерыва, у меня почему-то не ладится с атакой, и вот этот минус мне перекрывает и 8 блоков, и эйсы, и игру в защите… Мне хочется делать для команды больше, чем я сделал.

Разрыв мениска и операция, которую мне пришлось сделать, а потом реабилитация – это был тяжёлый для меня момент. Много было мыслей в голове, как теперь оказалось, неправильных. Я старался вернуться на площадку как можно скорее, всё делал для этого. Но организм не обманешь. Я буду продолжать работать, чтобы в ближайшее время добрать всё, чего мне сейчас не хватает для качественной игры», — цитирует Власова официальный сайт клуба.